Везир дал живота си за мост над Марица
Старите мостове носят през вековете чудните умения на майсторите от стари времена, които са ги вдигнали без помощта на техниката, само с точно око и з...
Следете всички новини, анализи и коментари за Стария Мост. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Старите мостове носят през вековете чудните умения на майсторите от стари времена, които са ги вдигнали без помощта на техниката, само с точно око и з...