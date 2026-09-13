Станилов: Ще вземат имунитета на Сидеров, но няма да го осъдят

София. „Ще вземат имунитета на Волен Сидеров, но няма да могат да го осъдят. Това е смешно". Това заяви Станислав Станилов от "Атака" в предаването "В...