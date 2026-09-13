Нищо не можело да спаси Павел Чернев
Умира пред ресторант като героя си от "Мисия Лондон" Бившият депутат живял 14 години в страх от инфаркт или инсулт Бившият депутат от "Атака" Павел...
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Умира пред ресторант като героя си от "Мисия Лондон" Бившият депутат живял 14 години в страх от инфаркт или инсулт Бившият депутат от "Атака" Павел...
София. „Ще вземат имунитета на Волен Сидеров, но няма да могат да го осъдят. Това е смешно". Това заяви Станислав Станилов от "Атака" в предаването "В...
Няма да има отцепени от Атака, споделя Станилов.