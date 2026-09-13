Станислав Дечев е победител в Хасково
Досегашният кмет Добри Беливанов има едва 5% от гласовете
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Досегашният кмет Добри Беливанов има едва 5% от гласовете
Станислав Дечев е новият областен управител на Хасково. Той заема мястото на Добри Беливанов, който бе избран за кмет на общината на местните избори....
Правителството назначи Станислав Дечев за областен управител на Хасково. Той заема мястото на Добри Беливанов, който бе избран за кмет на общината на...