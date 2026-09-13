Всичко за Стадион Тича

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120 полицаи ще бдят на "Тича"

120 полицаи ще бдят на "Тича"

100 полицаи и 20 жандармеристи ще охраняват стадион "Тича" за неделния мач между "Черно море" и ЦСКА. По традиция срещата е доста посетена и се стига...

31 октомври | 20:05
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