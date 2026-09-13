Берое не взе победа във Варна
Варна. Двубоят между Черно море и Берое завърши при резултат 1:1 в мача от 18-ия кръг на „А" група. Той бе на стадион "Тича" в морската столица. Елио...
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Варна. Двубоят между Черно море и Берое завърши при резултат 1:1 в мача от 18-ия кръг на „А" група. Той бе на стадион "Тича" в морската столица. Елио...
София. Георги Кузев е новият директор на Националния стадион "Васил Левски". Той сменя на поста Бойко Бойчев, който преди по-малко от месец бе назначе...
100 полицаи и 20 жандармеристи ще охраняват стадион "Тича" за неделния мач между "Черно море" и ЦСКА. По традиция срещата е доста посетена и се стига...