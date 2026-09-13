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Мълния порази сървър на Google

Мълния порази сървър на Google

Мълния e улучила център за обработка на данни на Google в Белгия. Тя е унищожила част от информацията, която се е съдържала на сървъра. В резултат на...

20 август | 13:34
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