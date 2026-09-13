Главният сървър на "Български пощи" блокира
Блокира централният сървър на "Български пощи". Това съобщи БГНЕС и уточни, че възрастни хора чакат на голяма опашка, но не знаят кога ще получат пенс...
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Блокира централният сървър на "Български пощи". Това съобщи БГНЕС и уточни, че възрастни хора чакат на голяма опашка, но не знаят кога ще получат пенс...
Мълния e улучила център за обработка на данни на Google в Белгия. Тя е унищожила част от информацията, която се е съдържала на сървъра. В резултат на...
София. Централизирана система за разпределение на делата на случаен принцип, обслужвана от сървър, ще заработи до две години. Той ще е разположен във...
София. В Министерството на транспорта и информационните технологии тече проверка, след като в понеделник стана известно, че по време на правителството...
София. Български правителствен сървър е способен да шпионира свободно избран компютър чрез вирус, съобщи Дарик радио. Програмата за шпиониране "Фин Сп...