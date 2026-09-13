Емил Костадинов от ГЕРБ се срещна с учители от 10 ОУ „Алеко Константинов"
Кандидатът на ГЕРБ-Перник за кмет на кв. „Изток" Емил Костадинов и кандидати за общински съветници се срещнаха с училищните колективи на ГПЧЕ „Симе...
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Кандидатът на ГЕРБ-Перник за кмет на кв. „Изток" Емил Костадинов и кандидати за общински съветници се срещнаха с училищните колективи на ГПЧЕ „Симе...
Кандидадът за кмет на ПП ГЕРБ за район "Приморски" във Варна Петя Проданова и кандидати за общински съветници се срещнаха с търговци от пазар "Чаталдж...
Феновете на ЦСКА са се срещнали с премиера Бойко Борисов, както и с министъра на спорта Красен Кралев и министъра на здравеопазването Петър Москов в М...
Кандидатът на ГЕРБ за кмет на Габрово Таня Христова и кандидатите за общински съветници Климент Кунев, Кристина Ронкова и Светла Григорова се срещнаха...