"Еконт" и "Спиди" с важна информация за плащанията
И двете компании ще прилагат т.нар. период на двойно обращение на валутите
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И двете компании ще прилагат т.нар. период на двойно обращение на валутите
Няма да има повишение на цената на масовите услуги, които засягат крайните потребители
Една фирма счупи всички рекорди
"Спиди" АД откри първата си Автоматична пощенска станция (АПС) в столичния МОЛ "Сердика Център". Чрез нея се предоставят по-евтини и по-бързи пощенски...
Компанията стартира за четвърта поредна година проекта, който дава шанс за престижна работа на млади хора без опит Вие сте млади, образовани, креатив...
Компанията е първата, която си партнира с мобилното приложение „Гражданите", изобличаващо шофьори-нарушителиСпиди АД е първата българска компания, коя...
"Спиди" АД реализира ръст на приходите за полугодието от над 15% на неконсолидирана база. На консолидирана база приходите достигат 57,5 млн. лв. или...
Най-голямата куриерска компания на българския пазар публикува финансовия си отчет за първо тримесечие на 2015 г. Дружеството отчита значителен ръст за...
Най-голямата българска куриерска компания Спиди АД за поредна година отбелязва висок темп на органичен растеж от 16,7% спрямо 2013 г., като реализиран...
София. В края на октомври Спиди АД публикува консолидирани данни за деветмесечието на 2014 г. Компанията реализира 54,7 млн. лв. приходи, като постига...
ГеоПост СА Франция придоби 11% от капитала на най-голямата българска куриерска компания - Спиди АД за 12 милиона лева при пазарна капитализация на дру...
Най-голямата куриерска компания на българския пазар публикува финансовия си отчет за полугодието. Дружеството запазва добрите си темпове на растеж кат...
За втора поредна година най-голямата българска компания за куриерски услуги Спиди АД провежда кампанията „Спиди търси таланти". Проектът е насочен към...
София. Куриерска компания „Спиди" няма застраховка за откраднаните при обира в понеделник вечерта пари. От дружеството потвърдиха, че открадната сума...
София. Близо 340 хил. лева са били откраднати при снощния обир в офис на спедиторска фирма "Спиди" в столичния кв. "Горубляне", предаде БНР. Полицият...