Всичко за Спиди

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Спиди подкрепя и разчита на гражданския контрол над поведението на шофьорите-куриери на пътя

Спиди подкрепя и разчита на гражданския контрол над поведението на шофьорите-куриери на пътя

Компанията е първата, която си партнира с мобилното приложение „Гражданите", изобличаващо шофьори-нарушителиСпиди АД е първата българска компания, коя...

18 ноември | 11:40
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Спиди с 15% ръст на приходите

Спиди с 15% ръст на приходите

"Спиди" АД реализира ръст на приходите за полугодието от над 15% на неконсолидирана база. На консолидирана база приходите достигат 57,5 млн. лв. или...

03 август | 17:45
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Спиди АД с ръст от 16,7% за 2014 г.

Спиди АД с ръст от 16,7% за 2014 г.

Най-голямата българска куриерска компания Спиди АД за поредна година отбелязва висок темп на органичен растеж от 16,7% спрямо 2013 г., като реализиран...

02 февруари | 13:36
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