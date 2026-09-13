Детето от НДК остава в критично състояние след спешна операция
Смята се, че тийнейджъри са се сбутали
Следете всички новини, анализи и коментари за Спешност. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Смята се, че тийнейджъри са се сбутали
Той защити действията на властта при информиране на гражданите за опасности
Разкритието стана известно чрез съобщение от нощния клуб, в който артистът се появява в събота вечер
Централата няма да работи 3-4 дни, съобщи представител на електрическа компания "Таванир"
Икономистът е на апаратна вентилация
Той е приет по спешност в COVID отделение и е реанимиран
Бургас. Бургаската частна болница "Черноморска" спешно търси кръв от рядката група АВ положителна, заради родилка в критично състояние. Пациентката е...