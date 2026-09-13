Разград под полицейска блокада
Извършват се и действия по профилактика и превенция на активния криминален контингент
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Извършват се и действия по профилактика и превенция на активния криминален контингент
На територията на града се провежда специализирана полицейска операция
Престрелка в центъра на Велико Търново е станала късно стощи. При специализирана полицейска операция е задържан криминално проявеният Айдън Юсеин. Пр...