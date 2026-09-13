Забраняват на наш спецсъдия да влиза в САЩ
Съдията от Спецсъда Андон Миталов участва в сериозна корупция
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Съдията от Спецсъда Андон Миталов участва в сериозна корупция
Основният свидетел отново ще отговаря на въпроси на прокуратурата
Крусев отговаря пред съда за ремонта на "Граф Игнатиев" за щети малко под 1 милион лева
Отменя се пускансето й под домашен арест заради влошено здраве
Съдът прие аргументите на прокуратурата, че деянието е с висока степен на опасност
Решението на Специализирания съд е окончателно
Участниците в групата бяха задържани на 7 октомври 2014 г.
Николай и Евгения, заедно с майката на Банев, са обвинени, че като организирана престъпна група са източили четири предприятия, укрили са данъци за ми...
Съдиите са категорични, че престоят на Иванчева и Петрова в ареста не накърнява правото им на защита, тъй като и двете имат висококвалифицирани адвока...
Специализираният наказателен съд гледа делото срещу Алексей Петров и още 4 души за организиране и ръководене на организирана престъпна група, създаден...
София. Специализираната прокуратура повдигна обвинения на десетима участници в организирана престъпна група, създадена с цел отвличания, принуда, унищ...