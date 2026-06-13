Пловдивчани спасиха жена от удавяне
Пловдивчани спасиха жена от сигурна смърт, след като паднала по 30-метров склон в Бяла река в района на Калофер. Пламена Иванова, Мария Панева, Жельо...
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Пловдивчани спасиха жена от сигурна смърт, след като паднала по 30-метров склон в Бяла река в района на Калофер. Пламена Иванова, Мария Панева, Жельо...