Сапарева баня и Самоков обраха златото на третия олимпийски фестивал в Картала
Ски-бегачите на Сапарева баня и Самоков спечелиха всички титли в ски-бягането на завършилия днес в местността Картала над Благоевград ІІІ олимпийски...
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Ски-бегачите на Сапарева баня и Самоков спечелиха всички титли в ски-бягането на завършилия днес в местността Картала над Благоевград ІІІ олимпийски...