Цацаров против частен СОТ в съдебните сгради
Главният прокурор Сотир Цацаров съобщи, че в разрез със закона Министерството на правосъдието е възложило охраната на съдебните сгради на частен СОТ....
Следете всички новини, анализи и коментари за Сот. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Главният прокурор Сотир Цацаров съобщи, че в разрез със закона Министерството на правосъдието е възложило охраната на съдебните сгради на частен СОТ....
Община Разлог в близките дни ще осигури надеждна охрана на откритата миналата седмица уникална Панорамна алея „Стъпалата" над града. Тя бе изградена в...
Община Благоевград ще наеме фирма за охрана на недвижимо имущество. Вече е обявена процедура по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител...
Благоевград. Двойна охрана е осигурена за недвижимото имущество на пророчицата Ванга. Част от вещите на петричката ясновидка са в градския музей. Оста...
Пловдив. Самотни баби и дядовци от пловдивското село Калояново масово наемат частни полицаи, за да се предпазят от набезите на апашите. Възрастните си...
Благоевград. Три фирми ще участват в обществената поръчка „Осигуряване на охранителни услуги СОТ на обекти на община Благоевград". Над 40 обекта, собс...