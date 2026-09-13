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Баби ловят апаши за 3 минути

Баби ловят апаши за 3 минути

Пловдив. Самотни баби и дядовци от пловдивското село Калояново масово наемат частни полицаи, за да се предпазят от набезите на апашите. Възрастните си...

13 март | 18:05
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