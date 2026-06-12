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Либан Абди подписа с "Левски"

Либан Абди подписа с "Левски"

София. „Левски" взе под наем сомалийския нападател Либан Абди, за когото преговаряше от известно време. 26-годишният сомалиец от началото на сезона иг...

04 февруари | 22:25
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