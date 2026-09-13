Танцово шоу откри Extreme Fest-а на София2018
С уникално танцово шоу бе откри тазгодишния Extreme Fest, част от програмата на София -2018 – Европейска столица на спорта. Близо 2000 участници и гос...
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С уникално танцово шоу бе откри тазгодишния Extreme Fest, част от програмата на София -2018 – Европейска столица на спорта. Близо 2000 участници и гос...
Хиляди софиянци и гости на столицата се включиха във второто издание на Витоша Летен Фест. Празникът събра край х. Момина скала множество приятели на...
Дизела и Антония Григорова тръгват за поредни победи на Фестивала край х. Момина скала Под мотото „Обичам спорта, Обичам София, Обичам Витоша" Столич...
Столична община ще продължи да работи за развитие на масовия спорт, каза кметът на София Кметът на София Йорданка Фандъкова и екипът на София2018 пре...
Повече от 400 млади състезатели от шест държави участваха в международния турнир по таекуондо тази неделя в зала „Триадица". Спортното ссъстезание бе...
Екипът на „София2018 – Европейска столица на спорта" бе отличен при връчване на Годишните награди на Българския туристически съюз. Проектът получи при...
С много настроение, нагласа за спорт и музика тази вечер в Княжеската градина (до паметника на Съветската армия) бе открит първият Extreme Fest, който...