Всичко за София2018

Следете всички новини, анализи и коментари за София2018. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Спорт Моят град
София2018 с отличие от БТС

София2018 с отличие от БТС

Екипът на „София2018 – Европейска столица на спорта" бе отличен при връчване на Годишните награди на Българския туристически съюз. Проектът получи при...

20 декември | 15:00
0 коментара
3587