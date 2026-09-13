Всичко за София Моно 2016

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Задава се "София Моно 2016"

Задава се "София Моно 2016"

За шести пореден път паркът на Военната Академия се превръща в театър под звездите Най-симпатичният театрален фестивал у нас - "София Моно 2016" ще с...

27 април | 14:25
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