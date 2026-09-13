"Догодина по същото време" на София Моно
Специална кино вечер и уикенд с "Пощенска кутия за приказки" допълват програмата на шестото му издание - от 3 до 13 юни Специалнa кино вечер с прожек...
Следете всички новини, анализи и коментари за София Моно 2016. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Специална кино вечер и уикенд с "Пощенска кутия за приказки" допълват програмата на шестото му издание - от 3 до 13 юни Специалнa кино вечер с прожек...
Актьорът представя възгледите на учителя на 3 и 10 юни в парка на Военната академия Шестият поред фестивал "София Моно" обещава интригуващи заглавия...
За шести пореден път паркът на Военната Академия се превръща в театър под звездите Най-симпатичният театрален фестивал у нас - "София Моно 2016" ще с...