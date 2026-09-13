Всичко за Sofia Rocks

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Слънце за Sofia Rocks

Слънце за Sofia Rocks

София. Хубаво време обещават синоптиците за днешния неделен ден, което е отлична новина и за почитателите на рок музиката, които днес ще станат част о...

06 юли | 7:42
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Dorrn отпадна от Sofia Rocks

Dorrn отпадна от Sofia Rocks

София. Заради внезапно заболяване на вокалистката на германската група Dorrn, изпълнението им тази вечер на стадион „Васил Левски" се отменя. На тяхно...

26 юли | 10:01
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