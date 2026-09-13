Джаред Лето вдигна революция в София
Истинският хедлайнер бяха Offspring, мнозина се изнесоха след изпълнението имРазвя българското знаме и качи армия от 100 фенове на сцената 12 000 мел...
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Истинският хедлайнер бяха Offspring, мнозина се изнесоха след изпълнението имРазвя българското знаме и качи армия от 100 фенове на сцената 12 000 мел...
София. Хубаво време обещават синоптиците за днешния неделен ден, което е отлична новина и за почитателите на рок музиката, които днес ще станат част о...
София. Заради внезапно заболяване на вокалистката на германската група Dorrn, изпълнението им тази вечер на стадион „Васил Левски" се отменя. На тяхно...