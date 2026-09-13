Димитър Илиев остава в Локо Пловдив до 2022 година
Капитанът на "смърфовете" преподписа договора си
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Капитанът на "смърфовете" преподписа договора си
Треньорът се съгласил да поеме Шкендия
Спрягат банка за нов спонсор на "смърфовете" Родители и фенове на "Локо" (Пд) скочиха на ръководството вчера. Повод за това стана решението "черно-бе...