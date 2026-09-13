Бременна жена, изпаднала в кома, бе спасена от лекарите в Смолян
Млада жена, била в медикаментозна кома близо седмица, е спасена от лекарите в болница "Братан Шукеров" в Смолян. 23-годишната е постъпила в Отделение...
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Млада жена, била в медикаментозна кома близо седмица, е спасена от лекарите в болница "Братан Шукеров" в Смолян. 23-годишната е постъпила в Отделение...
Смолян. Две бебенца са се родили в смолянската болница "Братан Шукеров" в Новогодишната нощ, съобщи дежурната акушерка в Родилно отделение Йорданка Др...
Смолян. Три сърнички заживяха в парка на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров" в Смолян. Служители на лечебното заведение забелязали животните и започнали да ги...