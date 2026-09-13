Данъчни ще следят денонощно зеленчуковите борси
Ако се установи продажба на стоки без необходимите документи, следва преброяване на плодовете и зеленчуците
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Ако се установи продажба на стоки без необходимите документи, следва преброяване на плодовете и зеленчуците
Препоръчително е хората да се движат на групи и да се създава шум, препоръчват служителите
Предприятията за производство ще бъдат проверявани до 30.06.2021 г., а до 30.09.2021 г. ще се проверяват търговските обекти
Следим отблизо разследването в България за предполагаемата руска шпионска мрежа, заявиха от външно министерство
МВР ще може по-лесно да проверява в интернет кореспонденцията и да проследява телефоните. Това ще става, когато е налице предположение, че изчезнало л...
Благодарение на българските научни наблюдения е изчислена първоначалната орбита на астероида