Как Слащен стана селото на хиперколите
"Aлиeнo Сантиеро" ще струва над 2 млн. евро
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"Aлиeнo Сантиеро" ще струва над 2 млн. евро
Благоевград. Айше М. от сатовчанското село Слащен се призна за виновна в източване на чужда дебитна карта и сключи споразумение с Окръжна прокуратура-...
Благоевград. 48-годишeн мъж от сатовчанското село Слащен се преобърна с трактора си на нива край селището. Инцидентът с Шабан Ш. станал в понеделник с...