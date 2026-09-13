Всичко за Слащен

Следете всички новини, анализи и коментари за Слащен. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Любопитно Моят град
Айше точи чужда дебитна карта

Айше точи чужда дебитна карта

Благоевград. Айше М. от сатовчанското село Слащен се призна за виновна в източване на чужда дебитна карта и сключи споразумение с Окръжна прокуратура-...

13 януари | 14:28
0 коментара
9492