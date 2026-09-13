Обявиха най-странната обществена поръчка. Носи 9,2 милиона лева
Пусната е от Столичната дирекция на вътрешните работи
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Пусната е от Столичната дирекция на вътрешните работи
Изнocът ce ocъщecтвявa пoд фopмaтa нa бaли и нa пeлeти
Около 5100 бали слама, всяка от които тежи по 500 килограма, са пламнали в обект на селскостопанска фирма в село Соколо, община Балчик, съобщава bTV....
Открит сеновал се е запалил в джебелското село Душинково, съобщиха от ОД на МВР Кърджали. Екип на пожарната служба в Джебел потушил огъня, който унищо...
Има един човек, който съхранява българското по необикновен начин. Сутрин доктор Антон Лалов е акушер-гинеколог в смолянската болница. А вечер се отдав...
Гаранцията на дишащите сгради е 100 годиниПравят ги в Хасково, нямат нужда от отопление през зимата Швейцарци луднаха по екокъщи, произведени в Хаско...
Кърджали. Паркиран товарен камион с 1200 бали слама се запалил тази сутрин в Момчилград, съобщиха от ОД на МВР Кърджали. Сигналът за произшествието е...
Кърджали. 1200 бали слама, 130 кв. м полиетилен и прозорци са изгорели в пожар в петък в село Широко поле, съобщиха от ОД на МВР Кърджали. Собственик...
Кърджали. 70 бали слама и гълъбарник са изгорели при пожар в чернооченското село Дядовци, съобщават от ОД на МВР Кърджали. Съпругата на собственика на...