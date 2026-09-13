Слабо земетресение край Благоевград
Земетресение с магнитуд 2.6 по скалата на Рихтер е регистрирано край Благоевград. То е усетено в 21.48 часа снощи. Епицентърът му е бил на 11 км югоза...
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Земетресение с магнитуд 2.6 по скалата на Рихтер е регистрирано край Благоевград. То е усетено в 21.48 часа снощи. Епицентърът му е бил на 11 км югоза...
София. Лек трус с магнитуд 2.7 по Рихтер е бил усетен у нас около 0:53 часа снощи. Той е регистриран на границата между Пернишка и Кюстендилска област...
4 по Рихтер регистрираха в Гоце Делчев
Слаб трус е регистриран от апаратурата на БАН в 05,24 часа в района между Поморие и нос Емине под повърхността на морето. Първоначалните сеизмологичн...
Тополовград. Слабтрус с магнитуд 2 по Рихтер е регистриран в района на Манастирските възвишения около Тополовград в 03,00 часа тази нощ. Земетресение...