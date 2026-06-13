140 нови екоучилища влязоха в зеления кръг на "Девин" ЕАД и "Син флаг"
Започват записванията за участие в инициативата „Влез в зеления кръг“ по програма „Екоучилища“ за новата учебна година
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Започват записванията за участие в инициативата „Влез в зеления кръг“ по програма „Екоучилища“ за новата учебна година
90% от плажовете отличени с престижната международна награда "Син флаг"
Целта на действията на властите са плажната ивица да остане достъпна за всички граждани