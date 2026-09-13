Изненада! Бивша №1 обяви края
Каква е причината?
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Каква е причината?
Връчват на шампионката от Уимбълдън и Звездата на страната
Симона Халеп и Виктория Азаренка се класираха за осминафиналите на US Open. Поставената под номер 2 в основната схема румънка победи Шелби Роджърс от...
Симона Халеп от Румъния спечели турнира в Индиън Уелс. Поставената под №3 в схемата румънка победи №18 сред поставените Йелена Янкович от Сърбия с 2:6...
София. Победителката в Турнира на шампионките през 2013 г Симона Халеп (Рум) оглави днес класацията "Състезанието към София" (Race to Sofia), която е...
Домът на румънската тенисистка Симона Халеп се оказа малък за цветята, които тя получи след успеха си в София. Спортистката направи пищно парти у дома...
София. Точно 270 000 долара може да спечели румънката Симона Халеп, ако победи на Саманта Стосър (Авсл) на финала на Garanti Koza WTA Турнира по тенис...
София. Първата сигурна полуфиналистка на Турнира на шампионките в София Симона Халеп разкри, че утре ще се отдаде изцяло на шопинг. "Имам нужда от по...
София. Поставената под №1 и фаворитка за титлата на Турнира на шампионките Симона Халеп (Рум) тръгна силно побеждавайки рускинята Анастасия Павлюченко...