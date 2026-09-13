Мис Учителка тъгува по волейболиста си
Зубева остава в България и повече от месец гледа сама дъщеричката си Ася
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Зубева остава в България и повече от месец гледа сама дъщеричката си Ася
Красивата учителка Силвия Зубева изпрати своите първолаци днес в Националния исторически музей. Там учениците от 119 СОУ в София получиха своите свид...
По дрехите посрещат, по ума изпращат. Уви, напоследък у нас изглежда, че умът не е така на почит. Вчера една млада българска учителка обиколи родните...