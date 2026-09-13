Нови разкрития за атентатора от Магдебург
Шпигел разкри предупреждения, изпратени от властите в Саудитска Арабия
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Шпигел разкри предупреждения, изпратени от властите в Саудитска Арабия
Горещи разкрития
Разследващите заявиха, че в четвъртък ще дадат повече информация
Газопроводът ще бъде пуснат в експлоатация тази година, според плановете на "Газпром"
Бил е наясно с възможните ристове от перестройката
Правоохранителните органи на Германия смятат, че зад кибератаките, извършвани от групата хакери, известна под названието "Киберхалифат" и подкрепяща т...
Германската разузнавателна служба (BND) е шпионирала правителството на Израел, министерствата на вътрешните работи на Австрия и Белгия, министерството...
Германското списание "Шпигел" твърди, че дейността му се следи от американските спецслужби Откровенията от Уикилийкс, публикувани по-рано тази седмиц...
Гърция ще има нужда от много повече средства, за да запълни „дупките" в бюджета си, отколкото се предполагаше по-рано, пише немският ежеседмичник "Шпи...
Берлин. Германското правителство се опасява от нарастващото влияние на Русия в най-бедната страна на ЕС - България, коментира германското издание "Шп...