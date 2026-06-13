Знаменита фигура даде рамо на Христо Шопов
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Какво казаха от прокуратурата
Васил Шопов вкара победното попадение
Кандидатът на ГЕРБ за кмет на Пазарджик Найден Шопов получи категорична подкрепа за предстоящия балотаж от Реформаторския блок, АБВ и „Движение 21"....
Д-р Николай Михайлов спасява диалога в политическата драма за ченгетата с вечните папки "Досието Петров" се оказва най-истинският засега филм за наше...