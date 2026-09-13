Лоши новини! Хвърчи ламарина в столицата
Движението е блокирано
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Движението е блокирано
Движeниeтo пpeз Шипчeнcĸия пpoxoд щe бъдe oгpaничeнo в yчacтъĸa oт 170-ти дo 183-ти ĸм oт 9,30 дo 17,30 чaca през уикенда заради традицонното планниск...
Катастрофа е станала тази сутрин на булевард "Шипченски проход" в столицата. Движението на трамваи е спряно, съобщава Нова тв. Такси и лек автомобил...
София. Транзитното преминаване на превозни средства през Шипченския проход - път I-5 Габрово - Шипка - Казанлък (в двете посоки) ще е ограничено на 3...
Пътят е почистен и опесъчен
София. Районът около търговския център на кръстовището на „Николай Коперник" и „Шипченски проход" бе отцепен. Има съмнения за бомба, съобщават от cros...