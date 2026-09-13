Убиха лидер на ливанската шиитска групировка „Хизбулла"
Лидер на ливанската шиитска групировка „Хизбулла" е бил убит при въздушен удар в Дамаск, съобщава The Telegraph. Убитият, Самир Кантар , е бил включен...
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Лидер на ливанската шиитска групировка „Хизбулла" е бил убит при въздушен удар в Дамаск, съобщава The Telegraph. Убитият, Самир Кантар , е бил включен...
Синът на бившия либийски лидер Муамар Кадафи-, Ханибал, е бил освободен от своите похитители, съобщи Франс прес. Снощи група въоръжени шиити го плени...
Неизвестен нападател застреля 5 души и се самоуби в Саудитска Арабия по време на шиитска траурна церемония, съобщи АФП. „В резултат на стрелбата пети...
Иракското правителство изпрати военни отряди, с подкрепата на Иран, в Рамади. Градът бе превзет в неделя от "Ислямска държава". Близо 500 души загина...
Най-малко 41 души бяха убита, а 20 други – ранени, след атака по автобус, превозващ шиити, в пакистанския град Карачи, съобщи BBC. Въоръжените напада...
Нови екзекуции на "Ислямска държава". Ислямистите разпространиха видео в интернет, в което се вижда как тийнейджъри водят осем пленници, за да ги обез...
Шиитските бунтовници в Йемен задържаха в плен президента Абд Рабу Мансур Хади в столицата Сана, предаде АП. Силите за сигурност блокираха град Аден....
Манама. Съд в Бахрейн забрани най-голямата опозиционна шиитска партия седмици преди парламентарните избори в страната. Административен съд в Манама е...
Багдад. Иракската армия е провела поредица атаки срещу джихадистите в северната част на страната, включително в Тикрит. Кюрдската армия, подкрепена от...
Турция затвори консулството си в Басра, има още отвлечени граждани
Багдад. Най-висшият шиитски духовник в Ирак свика на оръжие всички представители на този клон на вярата, докато въоръжени сунитски бунтовници завземат...
Саадия. Има най-малко 30 жертви и 67 ранени в град Саадия в източната част на Ирак, след като човек-бомба се взриви по време на шиитски религиозен рит...
Багдад. Kоли-бомби избухнаха в райони на Багдад основно населени от шиити. Загинаха десетки души, а ранените са повече от 100, предаде АФП, цитирайки...
Пешавар. Най-малко седем души загинаха след самоубийствен бомбен атентат в шийтска джамия в пакистанския град Пешавар, информира BBC. От полицията съ...
Амара. Най-малко 11 загинаха, след като 3 коли-бомби избухнаха на пазарите в шиитските провинции Амара и Дивания в южен Ирак. Инцидентите са се случил...