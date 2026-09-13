Отлично представяне на нашите на Shell Eco-marathon
Малко не достигна на българските отбори да се наредят сред лидерите в Европа Отлично се представиха българските отбори на 30-ото юбилейно международн...
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Малко не достигна на българските отбори да се наредят сред лидерите в Европа Отлично се представиха българските отбори на 30-ото юбилейно международн...
Млади инженери от Варна, Русе и Чепеларе ще мерят сили с връстници от цяла Европа България отново ще бъде представена от 3 отбора на финалите на съст...
ТУ-София и гимназия от Чепеларе ни представиха достойно на "Shell Eco-marathon"