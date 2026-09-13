Дъжд и сълзи за Шабан
Погребват Шаулич в Алеята на заслужилите
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Погребват Шаулич в Алеята на заслужилите
В Общинският съвет в Белград започна поклонението пред тленните останки на краля на сръбската музика Шабан Шаулич
Сърбия се прощава утре с любимеца си Искат улица в родния му град да носи неговото име
Турчинът Алсин Левент на 35 години е шофьорът, предизвикал катастрофата, при която загинаха сръбската музикална легенда
В последните си часове бил необичайно нервен, разказа кумът му
Лекарите не успели да се преборят за живота на музиканта Мирсад Керич
"Аз съм циганин, роден от туркиня и закърмен със сръбски темперамент!", казваше за себе си певецът
Много често се появяват публикации, в които се твърди, че Шаулич е от ромски произход
Сръбска звезда по традиция весели гостите Истинска веселба с много добро настроение се заформи в събота под връх Копрен в планината над село Копиловц...
Мирослав Илич по време на концерта в "Арена Армеец"
Весна Змиянац пристига за супершоу във Видин със собствен бенд и цял гардероб с дузина екстравагантни тоалети. На 24 юни някои от най-изявените сръбск...
Мирослав Илич откри концерта на чист български език
Обявяват втори концерт на 20 март Концертът на Мирослав Илич и Шабан Шаулич на 19 март в зала "Арена Армеец" е напълно разпродаден, повече от месец п...
Чакаме 30 - 40 000 души в планината до село Копиловци да дойдат за концерта на сръбската звезда Шабан Шаулич, съобщи кметът на община Георги Дамяново...