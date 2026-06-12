Старозагорската опера с нов реверанс към младата публика
Стара Загора. „Стара Загора днес напълно можем да наречем град на музиката в Южна България", възкликва пловдивският в. „Борба" след първата премиера н...
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Стара Загора. „Стара Загора днес напълно можем да наречем град на музиката в Южна България", възкликва пловдивският в. „Борба" след първата премиера н...