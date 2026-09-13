Удар от Турция! Какво става в Северна Сирия?
Ердоган заплашва да започне нова сухопътна операция
Следете всички новини, анализи и коментари за Северна Сирия. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Ердоган заплашва да започне нова сухопътна операция
Какво съобщи говорителят на турския президент Ибрахим Калън
Коментар на президентския говорител Ибрахим Калън
Съединените щати и Русия призовават Анкара за намаляване на напрежението
Атака срещу бежански лагер в Северна Сирия. Най-малко 28 души са загинали при въздушния удар. Сред жертвите има жени и деца, съобщава БНТ. Две ракети...