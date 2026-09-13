Пробно преброяване ще има в три града
Хората трябва да отговорят на 30 въпроса, за сграда и жилище също има отделни въпроси
Следете всички новини, анализи и коментари за Сергей Цветарски. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Хората трябва да отговорят на 30 въпроса, за сграда и жилище също има отделни въпроси
Намаляването на населението не е толкова голям проблем, колкото е промяната на структурите в обществото, Сергей Цветарски...
София. Сергей Цветарски бе определен за председател на Националния статистически институт, предаде БГНЕС. Към момента той е заместник-председател на...
Зам.-шефът на НСИ Сергей Цветарски ще поеме временно управлението на института, докато бъде избран нов шеф. Премиерът Пламен Орешарски издаде заповед...