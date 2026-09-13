Всичко за Сергей Цветарски

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Цветарски поема НСИ

Цветарски поема НСИ

Зам.-шефът на НСИ Сергей Цветарски ще поеме временно управлението на института, докато бъде избран нов шеф. Премиерът Пламен Орешарски издаде заповед...

28 април | 19:15
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