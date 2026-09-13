Многодетно семейство остана без дом след пожар
Петър, бременната Константина и двете им деца са останали само с дрехите на гърба им
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Петър, бременната Константина и двете им деца са останали само с дрехите на гърба им
В община Гърмен започна кампания за подпомагане на семейство, което загуби своя дом след пожар. Инициативата е на кмета Минка Капитанова, която призов...
Четвъртокласници от кърджалийското школо "П. Р.Славейков" организираха акция в помощ на останало без дом семейство.Те събраха 108 лв., а сумата ще пре...