Хиляди миряни на храмов празник в с. Крупник
Хиляди миряни от община Симитли ще присъстват на храмовия празник на църквата ,,Св. Архангел Михаил" в село Крупник на 8 ноември (вторник). Службата в...
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Хиляди миряни от община Симитли ще присъстват на храмовия празник на църквата ,,Св. Архангел Михаил" в село Крупник на 8 ноември (вторник). Службата в...
Учениците от 4 "А" клас на СОУ "Св. св. Кирил и Методий" в симитлийското село Крупник за поредна година организираха детска арт работилница "Вълшебниц...
83-годишният Борис Джаферски от симитлийското село Крупник, който бе в неизвестност в продължение на пет дни, е открит невредим. Това съобщи пред "Ста...
83-годишен възрастен мъж от симитлийското село Крупник е в неизвестност от неделя на обяд. Борис Джаферски излязъл завчера през деня от дома си в сели...