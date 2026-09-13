Вожд преди 70 века имал каменна брадва с мидички
Скелет на човек от каменната ера, с уникална брадва в ръце, откриха археолози край разградското село Каменово. Находката даде старт на тазгодишните пр...
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Скелет на човек от каменната ера, с уникална брадва в ръце, откриха археолози край разградското село Каменово. Находката даде старт на тазгодишните пр...
Некропол от преди 6200 години откриха археолози в двора на бившето училище в разградското село Каменово. Четирите гроба са били точно под спортната пл...
Разград. Проливен дъжд, изсипал се в събота привечер, наводни разградското село Каменово. Местната река Топчийска преляла от коритото си и напълнила с...
Разград. Силният дъжд, който вчера следобед се изсипа в разградското село Каменово, наводни много къщи и дворове. Продължава отводняването на отделним...