Спорят за имотите на SOS селището в Дрен
Спор за имота на сдружението "SOS Детски селища България" в радомирското село Дрен изостря отношенията между хуманитарната организация и местната общн...
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Спор за имота на сдружението "SOS Детски селища България" в радомирското село Дрен изостря отношенията между хуманитарната организация и местната общн...