Садят канабис и в гоцеделчевско село
Двама жители на гоцеделчевското село Брезница посадили марихуана в дворовете до къщите си. Канабисовите ниви разкриха полицаи при проведена акция в с...
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Двама жители на гоцеделчевското село Брезница посадили марихуана в дворовете до къщите си. Канабисовите ниви разкриха полицаи при проведена акция в с...
Съпредседателите на ДПС отбелязаха Кортолуш Байрам в Брезница Съпредседателите на ДПС Мустафа Карадайъ, Рушен Риза и Четин Казак уважиха честването н...
Благоевград. Иса Мустафа Сакали от ДПС е новият кмет на най-голямото гоцеделчевско село Брезница. Това е решението на ОИК - Гоце Делчев. Той бе единст...