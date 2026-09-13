Всичко за Селфита

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Плащаме със селфи в магазин

Плащаме със селфи в магазин

В магазините ще може да се плаща и със селфи. Картовият оператор Мастъркард въвежда от това лято разпознаване при плащане със селфи, вместо традиционн...

22 февруари | 19:55
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Nokia Lumia 735 е майстор на селфита

Nokia Lumia 735 е майстор на селфита

В последните една-две години стана модно да си правим селфи със смартфона. Тази тенденция набира скорост и затова все повече хора, особено младите, тъ...

09 декември | 23:10
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