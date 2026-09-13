Старозагорски ученици срещу смъртоносните селфита
Интерактивна карта на опасните за екстремно селфи места в Стара Загора са изготвили ученици от езиковата гимназия “Ромен Ролан”в града
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Интерактивна карта на опасните за екстремно селфи места в Стара Загора са изготвили ученици от езиковата гимназия “Ромен Ролан”в града
Имоджин Калдърууд, "Дейли Мейл" Докато разглезените футболни звезди се готвят за слава на европейското, извън терените техните ослепителни съпруги и...
В магазините ще може да се плаща и със селфи. Картовият оператор Мастъркард въвежда от това лято разпознаване при плащане със селфи, вместо традиционн...
Спешни мерки за обезопасяване на районите около жп гарите и ограничаване на достъпа до опасни съоръжения, поиска Държавната агенция за закрила на дете...
В последните една-две години стана модно да си правим селфи със смартфона. Тази тенденция набира скорост и затова все повече хора, особено младите, тъ...