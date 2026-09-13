Eто на кого повериха "Левски" - "Лудогорец"
Станислав Тодоров ще ръководи дербито на 30-ия кръг в А група между "Левски" и "Лудогорец", информират от БФС. Негови помощници ще са Иво Колев и Геор...
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Станислав Тодоров ще ръководи дербито на 30-ия кръг в А група между "Левски" и "Лудогорец", информират от БФС. Негови помощници ще са Иво Колев и Геор...
Ивайло Стоянов ще бъде главен рефер на реванша от полуфиналите за Купата на България между ЦСКА и "Берое", информират от БФС. Станислав Ставров пък щ...
Спрете атаките, скочиха старозагорци и на ЦСКА Има явна тенденция на съдиите срещу нас, скочиха от "Берое" с кърваво писмо днес. Вицешампионите обяви...
Станислав Тодоров ще ръководи мача от 9-ия кръг на А група между "Левски" и "Берое". Двубоят е в неделя от 20 часа. Помощници на Тодоров ще бъдат асис...
Повериха двубоя между "Левски" и "Литекс" на Таско Тасков, а "Черно Море" и "Лудогорец" ще се ръководи от Георги Йорданов. Ето и всички съдийски наз...
Николай Йорданов ще бъде главен съдия на мача от 1-ия кръг на "А" група между "Ботев" Пд и "Левски". Това обявиха от съдийската комисия. Станислав Тод...
Георги Кабаков бе назначен за главен съдия на столичното дерби на нелицензираните от БФС "Локомотив" и ЦСКА в събота. Ангел Ангелов пък ще ръководи ма...
Никола Попов ще бъде главен съдия на дербито ЦСКА - "Лудогорец" от 29-ия кръг на "А" група. Това определиха от съдийската комисия към БФС. Ето всички...
От БФС обявиха, че с жребий ще бъдат определени съдиите в два от мачовете в 26-ия кръг на "А" група. По двама рефери са избрани за мачовете "Лудогорец...
Георги Йорданов ще ръководи мача между "Литекс" и "Лудогорец" в събота. "Локомотив" София - ЦСКА пък бе поверен на Георги Кабаков. Ето и всички назна...
Варна. Мачът между отборите на Черно море и Левски бе поверен на рефера Георги Йорданов, информираха от съдийската комисия на страницата на БФС. Срещ...
София. Съдийската комисия към БФС определи назначенията за предстоящия 17-и кръг от елитната ни група. Ивайло Стоянов ще ръководи дербито "Левски" - Л...
София. Станаха ясни съдийските наряди за 16-ия кръг на А група. Николай Йорданов ще бъде главен съдия на дербито между ЦСКА и Лудогорец на "Българска...
София. Съдийската комисия към Българския футболен съюз определи нарядите за 14-ия кръг на А група - Станислав Ставров от Велико Търново ще ръководи ЦС...
София. Ивайло Стоянов получи наряда за Вечното дерби между "Левски" и ЦСКА. Това стана ясно, след като Съдийската комисия към Българския футболен съюз...
Враца. Врачанският бизнесмен Михаил Парасков - Джагата осъди прокуратурата заради престой повече от година в ареста, без да му бъде повдигнато обвинен...
София. Съдийската комисия към Българския футболен съюз повери на Никола Попов дербито от 12-ия кръг между ЦСКА и Литекс в събота. Николай Йорданов пък...
София. Съдийската комисия към Българския футболен съюз определи нарядите за 11-ия кръг на А група. Срещите са в петък и събота като причината са предс...
София. Съдийската комисия към БФС повери дербито на Пловдив между Ботев и Локомотив на Станислав Тодоров. Мачът между "Левски" и Лудогорец пък бе даде...
София. Станаха ясни съдийските наряди за 1/16-финалите за Купата на България. Двубоят Спартак Вн - "Левски" е поверен на Владимир Вълков, а срещата Мо...