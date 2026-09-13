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Джагата осъди прокуратурата

Джагата осъди прокуратурата

Враца. Врачанският бизнесмен Михаил Парасков - Джагата осъди прокуратурата заради престой повече от година в ареста, без да му бъде повдигнато обвинен...

16 октомври | 17:35
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