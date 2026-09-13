ЕС ни натиска да признаваме смяната на пола по лична карта
Държавите трябва да издават документи според половата идентичност
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Държавите трябва да издават документи според половата идентичност
Председателят на ЕК и всеки от еврокомисарите произнесе клетвата на собствения си език
Министърът на правосъдието Христо Иванов се срещна в петък с новия председател на Съда на ЕС в Люксембург Коен Ленартс. Ден по-рано г-н Ленартс, който...