Насилник счупи ръката на жена си
Пореден случай на домашно насилие е регистриран, този път в Стара Загора.
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Пореден случай на домашно насилие е регистриран, този път в Стара Загора.
48-годишен мъж от Сливен е със счупена ръка след побой. Той е бит в района на квартална кръчма в сливенския квартал Ново село. Инцидентът е станал ма...
Баща преби жестоко дъщеря си. 13-годишното момиче е постъпило в спешното отделение в Благоевград със счупена на няколко места ръка, съобщава БГНЕС. Д...
Шофьор на камион ще получи 10 000 лева обезщетение за причинени неимуществени вреди при трудова злополука. Пострадалият М. Н. претендираше за 50 000...
Стара Загора. Уличен бандит е нападнал и потрошил ръката на възрастна жена, за да и отмъкне дамската чанта. Грабежът е бил извършен посред бял ден пре...
Велико Търново. Десетгодишно момче е със счупена ръка след побой от четирима малолетни, съобщиха от полицията във Велико Търново. До ръкопашната схва...