Всичко за Събрия

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Сърбия прави град за бежанци

Сърбия прави град за бежанци

Сръбското правителство смята да построи изцяло нов бежански лагер, който ще може да подслони над 400 000 души. Това заяви председателят на парламентар...

10 август | 19:45
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Отпушват границата със Сърбия

Отпушват границата със Сърбия

Видин. Товарни и леки автомобили от понеделник могат да преминават през ГКПП “Връшка чука” и Брегово. С предимство се почиства пътят от Видин към Кула...

17 декември | 10:45
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