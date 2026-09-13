От 20 декември само с отрицателен PCR в Сърбия
Чуждестранните граждани ще се нуждаят от отрицателен PCR тест
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Чуждестранните граждани ще се нуждаят от отрицателен PCR тест
Русия продаде Аляска за 7,5 млн. долара, а българските комунисти Македония – да 25 милиона
Сръбското правителство смята да построи изцяло нов бежански лагер, който ще може да подслони над 400 000 души. Това заяви председателят на парламентар...
Видин. Товарни и леки автомобили от понеделник могат да преминават през ГКПП “Връшка чука” и Брегово. С предимство се почиства пътят от Видин към Кула...