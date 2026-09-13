Петковден! Какво честваме на този празник
Музиката и изобилната трапеза са задължителни
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Музиката и изобилната трапеза са задължителни
Всички ще тренират при 14-дневна карантина, а после заедно с отбора
Лидерът на БСП Михаил Миков е събрал на извънредно заседание членовете на ИБ на БСП заради подадената ръка за местните избори от идеолога на АБВ Георг...