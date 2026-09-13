Vivacom предлага най-стабилната сателитна телевизия в България за 8.49 лева
Специалната оферта е валидна както за нови, така и за настоящи клиенти на Vivacom до 31 май
Следете всички новини, анализи и коментари за Сателитна Телевизия. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Специалната оферта е валидна както за нови, така и за настоящи клиенти на Vivacom до 31 май
Консолидацията и реорганизацията на сателитната телевизия на Групата ще ѝ даде възможност да използва нови стандарти и технологии за пренос и компреси...
Във връзка с ребрандирането телекомът пуска ексклузивен телевизионен пакет без аналог на пазара
София. Мтел пусна сателитна телевизия. Телекомът работи с по-големи от стандартните антени, които осигуряват постоянен сигнал дори и при бури във всяк...