Уникална реликва! Ето къде се пази Санстефанският мирен договор
Той е дарен от княз Никита Лобанов Ростовски, наследник на най-старата княжеска руска фамилия
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Той е дарен от княз Никита Лобанов Ростовски, наследник на най-старата княжеска руска фамилия
Санстефанска България, с малки изключения, припокрива картата на Екзархията от 1870 г.
Оригиналът на договора и до днес се съхранява в Турския държавен архив
В сегашния квартал Йешилкьой никой не помни договора от 1878 г. На днешния ден преди 138 години е подписан Санстефанският мирен договор. Историческия...