Стоичков стана самурай /Фото/
Японски художници нарисуваха воин, вдъхновен от българската култура, кръстен на легендарния ни футболист
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Японски художници нарисуваха воин, вдъхновен от българската култура, кръстен на легендарния ни футболист
Ямадзава приел Бушидо, сам поискал да воюва за българската свобода
София. Дебютната песен "Самурай" на Жана Бергендорф се издигна в класациите само за няколко часа след премиерата й по радиостанции и телевизии. Тя бе...