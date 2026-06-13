Вземете своя нов смартфон с 0% лихва от А1 през ноември
През ноември клиентите на А1 могат да се сдобият с топ модели смартфони с 0% лихва
Следете всички новини, анализи и коментари за Samsung Galaxy. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
През ноември клиентите на А1 могат да се сдобият с топ модели смартфони с 0% лихва
Кампанията включва модели на водещи брандове като Samsung, Apple, Xiaomi и други
Офертата важи до края на септември или до изчерпване на количествата при сключване на 24-месечен договор с план Total Unlimited
През март устройствата идват в комплект с безжични слушалки ttec MODE от А1
Корпусът е направен от рециклирани материали – стъкло и алуминий и се предлага в три цвята
Специалните цени на новата серия устройства Fan Edition са в сила до 24 октомври
При покупка на определени смартфони от серията Galaxy на Samsung, потребителите могат да добавят и смарт часовник с намаление от 50%
Samsung Galaxy A41 и Samsung Galaxy A71 събират най-доброто от средния клас
Двете устройства вече могат да бъдат открити в магазините на А1, както и онлайн на А1.bg